Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde, Harun Baltacılar (28) ile E.K. (21) ve Y.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. isimli kadın, yanındaki tabancayla Baltacılar'a ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Baltacılar'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Baltacılar'ın cenazesi, incelemenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, E.K. Y.A. ve kavga sırasında evde bulunan D.E'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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