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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA

Tekirdağ'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı'yı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kiracı'nın makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu, müdürlüğün yaptığı çalışmalar ele alındı.

Kiracı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Güler'e teşekkür etti.

- Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik eğitimler düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa ve Hayrabolu ilçelerinde üreticilere bitki koruma ürünleri hakkında eğitimler verildi.

Süleymanpaşa ilçesinde 25, Hayrabolu ilçesinde 100 üreticiye tarla bitkileri, serada ilaçlamanın nasıl yapılacağı, ilaçlamada nelere dikkat edileceği, tedbirler, bitki koruma ürünlerinin mücadelede etkin olabilmesi için uygun zaman, uygun dozda ve belirlenen yöntemle uygulanması konularında bilgilendirme yapıldı.

Üreticiler tarafından sorulan sorular yanıtlandı, üreticilere bitki koruma uygulayıcı belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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