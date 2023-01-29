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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı'yı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kiracı'nın makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu, müdürlüğün yaptığı çalışmalar ele alındı.

Kiracı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Güler'e teşekkür etti.

- Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik eğitimler düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa ve Hayrabolu ilçelerinde üreticilere bitki koruma ürünleri hakkında eğitimler verildi.

Süleymanpaşa ilçesinde 25, Hayrabolu ilçesinde 100 üreticiye tarla bitkileri, serada ilaçlamanın nasıl yapılacağı, ilaçlamada nelere dikkat edileceği, tedbirler, bitki koruma ürünlerinin mücadelede etkin olabilmesi için uygun zaman, uygun dozda ve belirlenen yöntemle uygulanması konularında bilgilendirme yapıldı.

Üreticiler tarafından sorulan sorular yanıtlandı, üreticilere bitki koruma uygulayıcı belgesi verildi.

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