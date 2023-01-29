Tekirdağ'da öğrencilere yönelik ara tatil kampı düzenledi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde müftülük öğrencilere yönelik, "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" düzenledi.

Süleymanpaşa Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Emrah Titiz, Karacakılavuz Mimar Sinan Camii İmam Hatibi Mücahit Demirkaya ve Seyitler Cami İmam Hatibi Osman Dinçer tarafından Fikri Gültekin Kur'an Kursu'nda düzenlenen eğitim kampında, 20 öğrenciye, milli ve manevi değerlerini hatırlatan faaliyetler, sosyal etkinlikler ve kitap okuma etkinlikleri yapıldı.

Süleymanpaşa Müftüsü Selami Sayın, kampın kapanış programında yaptığı konuşmada, çocukların kamplarda yardımlaşmayla birlikte hareket etme akışkanlığı milli ve manevi değerleri gezerek ve duyarak öğrenme fırsatı yakaladığını söyledi.



Kampa katılan öğrenciler için İstanbul gezisi de düzenlendi.









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