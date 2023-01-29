Tekirdağ'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Berke Çetinkaya'nın (25) kullandığı 59 AET 226 plakalı otomobil, Yağcı Mahallesi'nde refüje çarpıp devrildi.

Kazada sürücü Çetinkaya ve yanında bulunan G.Ç. yaralandı.



Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Çetinkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



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