Tekirdağ'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin tabanca ile vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde Harun Baltacılar'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.K. Y.A. ve D.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve Y.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süeymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde dün, Harun Baltacılar (28) ile E.K. (21) ve Y.A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanının büyümesi üzerine çıkan kavgada E.K. isimli kadın, yanındaki tabancayla Baltacılar'a ateş ederek öldürmüştü.

Polis ekipleri olayla ilgili E.K. Y.A. ve D.E'yi gözaltına almıştı.



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