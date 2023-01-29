Tekirdağ'da kış okulu ikinci dönem kayıtları başladı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem kış okulu kayıtlarının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre 14 spor ve 9 kültür-sanat dalında olmak üzere 23 branşta kurs açıldı.

Kış okulu kursları ile öğrencilerin kendilerini çeşitli alanlarda geliştirmeleri, sosyal medya ve teknoloji başta olmak üzere tüm bağımlılıklardan uzaklaşmaları, yeni arkadaşlıklar ve hobiler edinerek beceriler kazanmaları ve çok yönlü olabilmeleri amaçlanıyor.

Kış okulunda öğrenciler, tenis, tekvando, karate, judo, yüzme, sualtı sporları, pilates (15 yaş ve üzeri), olimpik ve geleneksel okçuluk, buz sporları, futbol, basketbol, voleybol ve satranç, resim, tiyatro, bağlama, keman, gitar ve piyano gibi sanat kursları ile ingilizce, akıl ve zeka oyunları ile okul öncesi (4-7 yaş) çocuk atölyelerinde açılan kurslara kayıt olabilecek.

Başvurular, 10 Şubat Cuma gününe kadar Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

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