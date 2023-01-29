Çorluspor 1947 Kulübü transfer çalışmalarını sürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, ilk yarıyı ikinci sırada liderin 2 puan gerisinde tamamladıklarını söyledi.
Gümüş, AA muhabirine, ikinci yarının ilk maçına hazırlandıklarını, takıma 5 yeni transfer yaptıklarını belirtti.
Teknik Direktörleri Yusuf Şimşek ile güzel bir uyum yakaladıklarını aktaran Gümüş, takım olarak devre arasında Antalya'da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.
İkinci yarı için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Gümüş, "Şu anda bir kaleci kardeşimiz ile görüşmelerimiz sürüyor. Yaptığımız transferler bizim çok büyük eksiklerimizin olduğu anlamına gelmez. Futbol uzun bir maraton, bu maratonda da zaman zaman sakatlıklar, cezalar olabiliyor." dedi.
Kulüplerinin bir mazisi olduğunu vurgulayan Gümüş, amaçlarının bu yıl da geçen yıl gibi şampiyon olarak profesyonel lige yükselmek olduğunu dile getirdi.