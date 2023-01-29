Tekirdağ'da maden ocağındaki iş kazasında mühendis hayatını kaybetti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağındaki iş kazasında Yunus Emre Sönmez (28) yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet sürdüren maden ocağında mühendis olarak çalışan Sönmez, besleme bandı ile silindir arasına sıkıştı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'in öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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