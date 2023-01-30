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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Senato Salonu'nda yapılan toplantıda, ön lisans programlarında hazırlık sınıfı açılması, çift anadal uygulaması, mesleki eğitimde gerçekleştirilecek iş birlikleri ve akreditasyon konuları görüşüldü, 3+1 uygulaması değerlendirildi.

Toplantıya, NKÜ Rektör Yardımcısı ve MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Murat Taşan, MEYOK Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz, MEYOK Kurulu üyeleri olan NKÜ Meslek Yüksekokulları müdürleri ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı katıldı.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve dernek başkanlarını makamında kabul etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meliha Duygu Erçin, Kent Konseyi Genel Sekreteri Cengiz Onay, Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Banu Şebnem Çalışkan, Topağaç Mahallesi Muhtarı Gülsen Türkkan, Hizmet İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Aykut Akdemir, Kamil Ağa Camii İmamı Demir Oğuz, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fatih Erge, Alpay Aşan, Bünyamin Alptürk, Nesibe Ünal ve Gençlik Meclisi Başkanı Ufuk Aygün'ü makamında kabul etti.

Rektör Şahin, görüşmelerinde misafirlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.





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