Tekirdağ'da "sahte doktor" Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına devam edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "sahte doktor" Ayşe Özkiraz'ın, hakkında açılan dava kapsamında yargılanmasına devam edildi.

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özkiraz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Özkiraz, savunmasında, yeni ekleyeceği bir şey olmadığını belirterek, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı Oğuz Kağıtcı da müvekkilinin evinde yapılan aramaların hukuka aykırı olduğunu savundu.

Bu nedenle elde edilen belgelerin kullanılmaması gerektiğini savunan Kağıtcı, "Ayşe yaptığı işlerden dolayı herhangi bir menfaat elde etmedi. Bir hayali vardı ve bunu yaşamaya çalıştı. Bunu yapamayınca işler içinden çıkılmaz bir hal aldı. Devleti herhangi bir zarara uğratmadı. Mahkeme sürecinde de hep doğruları söyledi. Yaptıkları için pişman oldu. Sınava hazırlanıyor, yeni bir hayata başlayacak. Cezaevinde kalmasını gerektiren bir durum yok. Beraatini talep ediyorum." dedi.

Savcı, Özkiraz'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme V.C'nin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine, Özkiraz'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 21 Şubat'a ertelendi.

- Olay

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 ay gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ayşe Özkiraz, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.

Özkiraz hakkında hazırlanan iddianamede, "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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