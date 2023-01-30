Tekirdağ'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde mübadelenin 100. yılı dolayısıyla bir araya gelen mübadiller, atalarını anmak amacıyla Marmara Denizi'ne karanfil bıraktı.

Tekirdağ Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, mübadiller sahil dolgu alanında toplandı.

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybedenlerin yakınları, Marmara Denizi'ne karanfil attı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açıklama yapan Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, mübadelenin zorunlu bir göç olduğunu söyledi.

Başol, mübadillerin tüm zorluklara göğüs gerdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mübadiller, nice kuşaklar yetiştirdiği evlerini, kıtalara yayılmış alın teri ve birikimlerini, hüzünden sevince hatıralarını bırakarak geldiler. Tekirdağ bu umutlara ev sahipliği yapan topraklardan biridir. Bundan 100 yıl önce yerini yurdunu bırakıp, uzun ve acı dolu yolculuğa çıkan mübadil ailelerin hüzünlü hikayeleri kaplar her yeri. Bu toprakları vatan bilen ve vatan yurdu yapan büyüklerimizi anmak köklerimize borcumuzdur."

Trakya ve Işıklar Köyü Selanikliler Mübadilleri ile Balkan Türkleri Derneği Başkanı Oktay Ceylan da mübadelenin zorunlu bir anlaşma olduğunu ifade etti.

Anlaşmayla mübadillerin yurtlarını bırakmak zorunda kaldıklarını aktaran Ceylan, zorunlu göç kapsamında 500 bin kişinin Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından savaşlarda ve göç yollarında yaşamlarını yitirenlerin anısına Marmara Denizi'ne karanfil bırakıldı.









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