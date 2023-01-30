Tekirdağ'da üreticilere "arı keki" dağıtıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle üreticilere "arı keki" verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da 508 kişiye 91 ton 440 kilo arı keki dağıtılması planlanıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kadir Albayrak, üreticilere destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Tüm vatandaşlara hitap edecek proje ve yatırımları hayata geçirdiklerini aktaran Albayrak, "Arıcıların bal üretimi yapılmayan belirli dönemlerde, kovanlarına ilave yem vermeleri gerekmektedir. Arı keklerini arıcılık işletmelerimize destek olarak dağıtıyoruz. Arıcılık konusunda uygulamaya koyduğumuz projeler, arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine, üreticilerimizin ek gelir imkanı elde edebilmelerine ve polinasyon yoluyla tarımsal üretimde verimlilik artışına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.









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