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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Çorlu Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, daha önce hayata geçirilen projelerin başarıyla devam ettiğini söyledi.

İlçenin sorunlarının çözülmesi için çalıştıklarını aktaran Sarıkurt, "Her gün büyüyen ve gelişen ilçemiz beraberinde pek çok sorunu da getiriyor. Çorlu Belediyesi olarak kentimizin sorunlarına çözüm arıyoruz ve değerli bilim insanlarımızla ortak projelerde buluşarak ilçemizin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sarıkurt ve NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer protokolü imzaladı.

- Ergene ilçesinde çocuk ve gençler için etkinlikler düzenlendi

Ergene Belediyesi yarıyıl tatilinde çocuklar için ücretsiz "Sinema günleri" etkinlikleri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ergene Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklere öğrenci ve aileler katıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Yüksel, çocukları kültür ve sanatla buluşturmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Ailelerin etkinliklerde çocuklarıyla birlikte güzel anılar biriktirdiğini aktaran Yüksel, "Çocuklarımızın tatil dönemlerini kaliteli ve güzel bir şekilde geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla program hazırlandık. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın başarısı ve geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.









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