Tekirdağ'da gümrük kaçağı 70 şişe içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 3 evde gümrük kaçağı 70 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde bazı adreslerde gümrük kaçağı içki bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler belirledikleri 3 evde yaptığı aramada, 70 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Evlerde bulunan H.M, B.B, A.B. ve Ş.Y. hakkında "5067 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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