Tekirdağ'da "Göç Kurulu Toplantısı" yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Vali Yıldırım yaptı.

İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş toplantıda, 2022 yılında yabancı uyruklu misafirlerle ilgili yapılan çalışmalar ve 2023 yılında yapılacak çalışmaları anlattı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Kaan Peker, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş, kaymakamlar ve kurul üyeleri katıldı.





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