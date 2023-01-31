Tekirdağ'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde mübadelenin 100. yılı dolayısıyla bir araya gelen mübadiller, atalarını anmak amacıyla Marmara Denizi'ne karanfil bıraktı.

Şarköy Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikte, mübadil yakınları, Şarköy İskelesi'nde toplandı.

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybedenlerin yakınları, Marmara Denizi'ne karanfil attı.

Mübadil yakınları adına konuşma yapan Leyla Kurtoğlu, mübadelenin, tarihin en önemli olaylarından biri olduğunu söyledi.

Mübadelenin, büyük bir göç hareketi olduğunu belirten Kurtoğlu, şöyle konuştu:

"Atalarımız bu zorunlu yer değiştirmede pek çok sıkıntılar çekmişler. Çalışma ve gayretleriyle bu sıkıntıları aşmış, geldikleri yerleri de bıraktıkları topraklar gibi cennete çevirmesini bilmişlerdir. Mübadillerin beraberinde getirdikleri kültür, onların birlik ve beraberlik içerisinde mutlu yaşamalarını sağlamıştır. Kültürümüze sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu anmaların önemi büyük."

Konuşmaların ardından savaşlarda ve göç yollarında yaşamlarını yitirenlerin anısına Marmara Denizi'ne çelenk ve karanfil bırakıldı.









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