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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA

Tekirdağ'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, Çınarlı Mahallesi'nde yol, yaya kaldırımı yenileme ve meydan düzenleme çalışmalarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Yüksel, mahallede başlayan çalışmaları kısa sürede bitirmek istediklerini belirtti.

Yüksel, "Çınarlı Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı takip ettik. Mahallede yaşayan vatandaşlarımız ile sohbet etme fırsatı yakaladık. Mahallemizi modern ve güzel görünüme kavuşturmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Yıldız, dekan yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Arzu Malak ve Dr. Öğretim Üyesi Feyza Çağla Oran, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu. Keskin, Harman ve Yağcı yeniden rektörlüğe atanan Mümin Şahin'e başarı dileklerini iletti.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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