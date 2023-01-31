Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde ve bazı araçlardaki aramalarda 4 bin 413 uyuşturucu hap, 7 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu satışından ele edildiği değerlendirilen 26 bin 450 lira ele geçirdi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılığa çıkartılan şüphelilerden 7'si sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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