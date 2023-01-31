Tekirdağ'da karaca avlayan kişiye 15 bin 211 lira ceza yazıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yasa dışı karaca avladığı belirlenen kişiye 15 bin 211 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gerçekleştirdiği av koruma kontrollerinde, ilçedeki ormanlık alanda kaçak av yapıldığını tespit etti.

Kaçak avlandığı belirlenen İ.G'nin vurduğu karaca ile av tüfeğine el konuldu.

İ.G'ye "koruma altında bulunan türü avlamak" ve "avcılık belgesi olmadan avlanmak" suçlarından 15 bin 211 lira ceza yazıldı.









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