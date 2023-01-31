Tekirdağlı küçük tekne balıkçıları karides, dil ve pisi balığı için Marmara'ya açılacak

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, bu gece av yasağının sona ermesiyle Marmara Denizi'ne karides, dil ve pisi balığı için ağ atacak.

Karides, dil ve pisi balığı avcılığının ocak ayında yasaklanmasının ardından küçük tekne balıkçıları, ağlarının ve teknelerinin bakımını tamamladı.

Balıkçılar, 00.00'da yasağın sona ermesinin ardından, karides avcılığı için denize açılacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıların "vira bismillah" demek için hazır olduğunu söyledi.

Balıkçıların 15 Nisan'a kadar avcılığı sürdüreceğini belirten Pehlivanoğlu, "Bir aylık yasak sona erdi. Bu geceden itibaren denize ağ atacak küçük tekne balıkçıları nasiplerini arayacak. İnşallah karides ve dil balığının yanı sıra diğer balıklar da olursa, balıkçılarımız limana boş dönmez. Balık olursa vatandaşlarımız da taze ve uygun fiyata balık yemeye devam edecek. Havaların soğumasıyla balıklar daha lezzetli olur. İnşallah balık da bol olursa herkesin yüzü güler." dedi.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de denizde bol karides beklediklerini belirterek, "Karides yasak olduğu için biz de bu sürede eksiklerimizi tamamladık. Artık karides ve diğer çeşitler için rızkımızı arayacağız. Ağlara ne kadar balık takılırsa balıkçı o kadar mutlu olur. Balığın olması tezgahtaki fiyatlara yansır. Bakalım nasipte ne varsa onu göreceğiz." diye konuştu.





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