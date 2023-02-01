AK Parti milletvekilleri Yel ve Koncagül MÜSİAD'ı ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, ziyarette, hükümet olarak her türlü eksiği tamamladıklarını, Türkiye'de refah bir yaşam ortamı sağladıklarını söyledi.

Sanayici, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve her kesimden insanla bir araya geldiklerini vurgulayan Yel, şöyle konuştu:



"Bölgemizde sanayici ve esnaflarımızla bir araya geliyor ve sorunlarını dinliyoruz. Sorunları en pratik şekilde çözecek çalışmalar yapıyoruz. Hükumetimiz, özellikle son dönemde enerji maliyetlerinin fiyatlarını düşürecek yönde programlar yaptı. Üretime destek vermeye gayret gösteriyoruz. Son dönemde yeni projelerimizle çiftçimizin üretim yapan emekçimizin, ücret artışlarıyla işçi, memur, emekli ve her kesimden insanımızın yanında olduk. Herkesin yararlanabileceği, sürdürülebilir bir sistem oturttuk. Eskiden bizi beğenmeyen ülkeler bile bize şuan gıpta ile bakıyorlar. Kalkınmasıyla örnek bir ülkeyiz."

MÜSİAD Tekirdağ İl Başkanı Ramazan Doğan da dernek çalışmalarını ve projelerini anlattı.

Türkiye'nin Batılı ülkelere göre daha iyi durumda olduğunu belirten Doğan, "Özellikle yurt dışından ülkemize bakmak gerek. İmkan olsa gençlerimizi yurt dışına göndererek ortamı ve Türkiye'deki ortamı daha iyi idrak etmelerini sağlamamız gerek. Ülkemizdeki güven ve istikrar ortamını daha iyi görebilmelerini sağlamış oluruz. Deriden, tekstile çok farklı ürün çeşitleriyle üretim yapan bölgede yer alıyoruz. Sanayicimiz ile uyum içerisinde birbirinden güzel ve insana yönelik yatırımlar projeler üretiyoruz." diye konuştu.

Ziyarete, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin ve yönetimi, Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ile MÜSİAD üyeleri de katıldı.





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