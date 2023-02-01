Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesince ilçeye kazandırılan "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk Kütüphanesi" hafta sonu da hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenci ve vatandaşların talepleri üzerine kütüphanenin hafta sonu da hizmet vermesi yönünde karar alındı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Yüksel, kütüphanenin zengin kaynaklarla dolu olduğunu belirtti.

Binlerce kitabın kitapseverlerin hizmetine sunulduğunu aktaran Yüksel, "Özellikle yarıyıl tatilindeki çocuklar için kışın soğuk günlerinde sıcacık bir ortam oluşturduk. Okumak insanların fiziksel ve ruhsal dünyasını geliştirerek genişletir. Kütüphanemiz hafta içi olduğu gibi hafta sonu da hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

- Ergene'de 14 Şubat toplu nikah töreni kayıtları devam ediyor

Ergene Belediyesi, 14 Şubat'ta gerçekleştireceği toplu nikah töreni kayıtlarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evlenmek isteyen vatandaşların başvurularının tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Yüksel, evlilik tarihi olarak 14 Şubat gibi özel ve anlamlı bir günü seçmek isteyen çiftlerin nikah başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Çiftlerin 8 Şubat'a kadar başvurularını yapmaları gerektiğini aktaran Yüksel, "Vatandaşlarımız, belediyemizden ya da 444 59 43 numaralı telefonu arayarak konuyla ilgili bilgi alabilir. Başvuru yapan çiftlere altın, gelinlik, damatlık, ayakkabı, kuaför hizmetleri, aile cüzdanı ve nikah şekeri belediyemizin hediyesi olacak." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.