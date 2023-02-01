NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Yıldız, dekan yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Arzu Malak ve Dr. Öğretim Üyesi Feyza Çağla Oran, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu.

Yıldız, Malak ve Oran yeniden rektörlüğe atanan Mümin Şahin'e başarı dileklerini iletti.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.













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