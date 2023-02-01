Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı yabancı uyruklu, hayatını kaybetti.

Ulaş Mahallesi Edirne yolunda, F.B. (18) idaresindeki 22 RM 211 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu M.A'ya (35) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü F.B. ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.









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