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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'ndeki 16 adrese yaklaşık 150 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak'ın yönettiği operasyonda, bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ve 10 dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.






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