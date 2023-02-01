Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle döndü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, karides, dil ve pisi balığı için uygulanan av yasağının sona ermesinin ardından Marmara Denizi'ne ağ attı.

Dün gece denize açılan balıkçılardan bir kısmı kıyıya karidesle döndü.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, balıkçıların yüzünün karidesle güldüğünü söyledi.

Karides, dil ve pisi balığı av yasağının sona ermesinin ardından Marmara'ya açılan balıkçıların limana dönmeye başladığını belirten Pehlivanoğlu, "Yaklaşık bir ay süren yasağın ardından balıkçılar karides avcılığına başladı. Bugün bereketli bir gün oldu. 3 ay karides avcılığına devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza taze ve uygun balık yedirmeye devam edeceğiz. Karidesin 80 liradan tezgahlarda satılmasını bekliyoruz." dedi.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de ilk avlarında ağlarına bol bol karides takıldığını ifade ederek, "Gece yarısı denize açıldık. Bereketli bir gece geçirdikten sonra limana karidesle döndük. Balıkçılar bugün karidesle sevindi." diye konuştu.





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