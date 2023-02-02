Tekirdağ Müftülüğü "su kuyusu kampanyası" başlattı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Müftülüğünce "Üç Kemaller Diyarı Tekirdağ'dan Afrika'ya Su Kuyusu Kampanyası" başlatıldı.



Müftülükten yapılan açıklamaya göre, temiz su kaynaklarının Afrika ve Asya ülkelerinde insanlığın hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Müftü Mustafa Soykök, başlattıkları kampanyaya vatandaşların ilgisini beklediklerini belirtti.

Afrika, Tanzanya, Etiyopya ve Nijer'e su kuyuları açmayı planladıklarını aktaran Soykök, "Dünya genelinde her 5 çocuktan biri günlük ihtiyaçlarını karşılayacak suya erişemiyor. Kimsenin mülkiyetinde sayılmaması gereken insanlığın ortak malı olan sudan herkesin yararlanması gerekir. Üç Kemaller diyarı Tekirdağ olarak Mustafa Kemal, Namık Kemal ve Yahya Kemal adında su kuyuları açmayı hedefliyoruz. Kampanyanın tanıtımı için herkese ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





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