Tekirdağ'da piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli tutuklandı

Dünyada ve Türkiye'de en çok yapılmak istenen meslekler!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir seyyar satıcıya sahte para verilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, piyasaya sahte para sürmek istedikleri öne sürülen şüpheliler Ö.S, F.S, S.C. ve U.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 100 liralık 47 sahte banknot ile 50 liralık 2 sahte banknot, silah ve 23 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.