Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler belirlenen adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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