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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Tekirdağ mitinginde konuştu: (2)

AA

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Tekirdağ mitinginde konuştu: (2)

TEKİRDAĞ (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul'daki konsoloslukları terör tehdidi bahanesiyle kapatmaları tek kelimeyle rezalettir. ABD bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını dürte dürte harekete geçirmiştir." dedi.

Bahçeli, partisinin Tekirdağ'da Cumhuriyet Meydanı'nda, "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantıları kapsamında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın, Türkiye'yi tarihin gerisine itmeye çalışan altılı masaya asla pirim vermeyeceğini, ön açmayacağını ve fırsat tanımayacağını söyledi.

Cumhur İttifakı'na verilen her oyun terör örgütlerini ezip geçen mücadele ruhuna tam destek olacağını ifade eden Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na verilen her oy Türkiye'nin geleceğine koyulmuş tuğla, gelecek nesillere armağandır. Türk milleti tarihi bir süreçtedir. Türkiye gerçekten de bir kavşaktadır. Huzurlu, güvenli ve gelişmiş bir Türkiye'yi ya birlikte kuracağız ya da zilletin ters akıntısına kapılacağız. Ya lider ülke Türkiye'ye ulaşacağız ya da tutsak alınmış Türkiye'ye zillet içinde boyun eğeceğiz. Artık söz de karar da milletindir." diye konuştu.

- "ABD bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını dürte dürte harekete geçirmiştir"

"Zillet ittifakı tepeden tırnağa yabancıların güdümündedir" ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

"2023 seçimlerini sabote etmek, milletimizin demokratik mukavemetini kırmak maksadıyla küresel çıkar grupları devrededir. Küresel medya fitne nöbetindedir. Soysuzlar, suçlular, insanlık değerlerini hiçe sayan azgın kifayetsizler işbaşındadır. Mukaddesatımıza hakaret eden iblis uşakları provokasyon görevindedir. ABD'sinden AB ülkelerine kadar Türkiye'ye karşı aleni psikolojik harekat yapılmaktadır. Aralarında Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere'nin de bulunduğu 9 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını terör tehdidi bahanesiyle kapatmaları tek kelimeyle rezalettir. ABD bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını dürte dürte harekete geçirmiştir. Olanlar hiçbir kitaba sığmayan namertliktir. Madem böyle bir tehdidin varlığından bu yabancı ülke misyonları haberdardır, o halde tehdidin açık kaynağını açıklamaları da şeref meseleleridir."

Konsoloslukların kapatılmasıyla korku yaratılmaya çalışıldığını vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesi Türkiye'yi karalama teşebbüsleri, malum ülkelerin muhtemel terör saldırılarını biliyor, hatta arkasında duruyor gibi ihbar etmeleri dostluk ve müttefiklik köprülerini dinamitleyen art niyetliliktir. Bu ülkeler ne biliyorlarsa, hangi bilgi ve istihbaratlara sahiplerse Türk devletinin yetkili birimleriyle derhal paylaşmak durumundadır. Korku yaratmaya çalışmak asıl korkaklıktır. Bundan sonra Türkiye'nin herhangi bir noktasında, Allah muhafaza, bir terör olayı gerçekleşirse müsebbipler ve onların zillet cephesinde temerküz etmiş muhipleri bellidir, saklanmaları da mümkün değildir. Konsolosluğunu terör bahanesiyle kapatan, uydu ülkelere de kapattıran ABD'nin boğaza demirlediği bir savaş gemisine uluslararası teamüllere aykırı olarak orantısız bayrak çekmesi saygısızlıktır. Bu savaş gemisinde, büyük bir Amerikan bayrağının yanında küçük Türk bayrağının asılması edepsizlik ve hukuksuzluktur."

- "Cumhurun zaferi ufukta göründükçe küresel nefret salgını yaygınlaşmaktadır"

Bahçeli, sandık vakti yaklaştıkça husumet kuşatmasının sertleştiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Cumhurun zaferi ufukta göründükçe küresel nefret salgını yaygınlaşmaktadır. Çünkü Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Çünkü Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı baltalamanın arayışındalar. CHP'yi, İP'i, HDP'yi ve diğer zillet partilerini sivriltmenin çabasındalar. Milli ekonomide yeni çığırlar açmak için, sanayide, üretimde, tarımda, hayvancılıkta, ihracatta, yatırımda, ekonomik büyümede, yerli ve milli silah sanayisinde gücüne güç katmış bir Türkiye için, mavi vatanda sabrımızı zorlayan Yunanistan'a haddini bildirmek için, Suriyeli sığınmacıları güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde ülkelerine geri göndermek için, huzurlu ve umutlu bir Türkiye için, enerjide, eğitimde, sağlıkta, sanatta, sporda, ulaştırmada yeni ufuklar açmak için, işsizliği yenmek için, gelir ve servet dağılımında adaleti sağlamak için, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü için, daha büyük reformlara imza atmak için, hayatın her alanını kapsayacak iyileştirici siyasi ve ekonomik dev projeler için, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak için, birlik için, dirlik için, kardeşlik için, devlet için, Kızılelma ülküsünde birleşmek için 'Aziz Milletim Sıra Sende'."

- "Cumhurla Cumhuriyet'in kucaklaşmasına şahit olacağız"

Bahçeli, Türkiye'nin birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağını ifade etti.

Ülkülerinden de ülkeden de vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Bahçeli, şöyle dedi:

"İstiklalimize pranga vurmaya, insanımıza kastetmeye niyetlenenler, yanlış hesaplarının ceremesine katlanacaktır. Bizim tarafımız Türkiye'dir. Bizim sevdamız Türk milleti, yeryüzü cennetimiz Türk vatanıdır. 2023 yılında hem Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlayacağız hem de cumhurun demokrasi zaferine birlikte ulaşacağız. Cumhurla Cumhuriyet'in kucaklaşmasına şahit olacağız. Tekirdağlı kardeşlerim sıra sizlerde. Zillet ittifakı yanlışın ve yıkımın yanındadır. Zillet ittifakı yalanın ve yağmanın tarafındadır. Zillet ittifakı küresel emperyalizmin ileri karakolu ve Türkiye'nin karşı siperidir. Biz Türkiye'nin, Türk milletinin, Tekirdağ'ın tarafıyız. Biz garibin, mazlumun, bağında, bahçesinde, bostanında ter dökenin, emek verenin yanındayız. Camideyiz, cemevindeyiz, duadayız, dilekteyiz, gönüldeyiz, kalpteyiz, Anadolu'nun her yerindeyiz. Caninin, eşkıyanın, bölücünün, demokrasi ve özgürlük kamuflajına bürünmüş düşman beslemelerinin de karşısındayız. Biz Hakk'ın, halkın, hakikatin tarafıyız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Onların çağrısı kavgaya ve kargaşaya, bizim çağrımız aydınlığa ve kardeşliğedir. Onların çağrısı kaos ve krize, bizim çağrımız birliğe, dirliğe ve hep birlikte Türkiye olmaya çağrıdır. Çağrımız büyük Türkiye'yedir. Çağrımız Türk ve Türkiye Yüzyılı'nadır. Çağrımız tam bağımsız lider ülke Türkiye’de kucaklaşmayadır. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla yolumuz birdir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bizim özbeöz kardeşimizdir."

(Sürecek)



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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