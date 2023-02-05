MHP Genel Başkanı Bahçeli, Tekirdağ mitinginde konuştu: (3)

TEKİRDAĞ (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "'Ben Kemal'im' diyorsa, biz de 'Türk milletiyiz' diyorum ve kendisine 'geleceği varsa göreceği de var' diyerek meydan okuyorum." dedi.

Bahçeli, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantıları kapsamında düzenlenen mitingde, devletin asıl gündeminin kuruluşundan itibaren her zaman bir adım ilerisini planlamak ve ilerleyişi gözetlemek olduğunu söyledi.

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyıldaki rotasının Türk tarihinin hatıra, birikim ve mirasıyla çizileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin parmak sallanarak hizaya sokulacak bir ülke olmadığının altını çizen Bahçeli, "Türkiye kafakola alınacak bir ülke değildir. Türkiye onun bunun dayatma ve yaptırım tehditleriyle duruşundan taviz verecek bir ülke de değildir. Cumhuriyet'in bekası, devletin ve milletin izzetinefsi her türlü yabancı tesirine ve işbirlikçi telkinine karşı mutlak surette müdafaa edilecektir." diye konuştu.

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin yabancı başkentlerde belirlenemeyeceğini vurguladı.

İrade sahibinin Türk milleti olduğunun altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Sandık New York'ta kurulmayacak, oylar Londra'da verilmeyecek, sayım Brüksel'de yapılmayacaktır. Nitekim zalimlerin hükmü bu aziz millete sökmeyecektir. Bir masanın etrafında palas pandıras toplanmış makus partiler Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Bunlar teslim bayrağı çekmiş, rehin alınmış, esarete düşmüş siyaset acizleridir. Zillet ittifakı Milli Mücadele'de yendiğimiz muhasım odakların izinde ve istikametindedir. Hiçbir milli konu umurlarında değildir. Ülkemizin hak ve çıkarlarına önem ve öncelik verdikleri yoktur. Bunlar Batı'dan 'aferin' bekleyen Türkiye karşıtlarıdır. Bunlar Batı'dan takdir ve teveccüh gözleyen Türkiye aleyhtarlarıdır. Onlar aferini Avrupa'dan bekleye dursun, bize Türk milleti yetecektir.

Zillet ittifakının 30 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde FETÖ'cülere af vaadi vardır. Pensilvanya'ya muhabbet vardır. KHK'lılara ümit vardır. PKK'ya açık çek vardır, HDP'ye güvence vardır, söz vardır, selam vardır, uzatılmış kirli el vardır. CHP, yapılanı yıkmanın, bayrağı indirmenin, devleti tarumar etmenin derdindedir. İP, Türkiye'nin duruşunu sakatlamanın, PKK'yla mütareke ve müzakere sayfası açmanın ısrarla ve inatla peşindedir. Diğerleri için bir şey söylemek ise kelime ve zaman israfıdır."

- "Sayın Kılıçdaroğlu nereye geliyorsan gel, seni orada bekliyor olacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kemal Kılıçdaroğlu, iyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki film repliklerinden kendisine slogan üretecek kadar ucuzlamıştır. Vermeyince Mabut neylesin Mahmut, durumu aynen budur. Ne diyor 'ben Kemal, geliyorum'. Bu Kılıçdaroğlu sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Türk sinemasının duayen ismi, rahmetle andığımız merhum Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı ve 1976 yılında vizyona giren 'Hınç' isimli filmden aşırdığı bir sözü kendisine uyarlayan Kılıçdaroğlu gelse ne yazar, gelmese ne yazar. 'Ben Kemal'im' diyorsa, biz de 'Türk milletiyiz' diyorum ve kendisine 'geleceği varsa göreceği de var' diyerek meydan okuyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu aralar can sıkıntısından gece gündüz film izlediği anlaşılmaktadır. Gerçek hayat ile film sahnelerini karıştıracak kadar zıvanadan çıkmış, paralel bir evrene geçmiştir.

Geçen hafta parti binasına 'Yeter, söz milletindir' afişini asıp, sonra yoğunlaşan eleştiriler üzerine söz konusu afişi indiren, ardından da 'ben Kemal, geliyorum' afişini asan Kılıçdaroğlu, sonunda cumhurbaşkanı adaylığı yerine figüranlığa dümen kırmıştır. Siyaset yapmak yerine film setlerinde üçüncü sınıf rollere talip olması tam da kendisiyle örtüşecektir. Sayın Kılıçdaroğlu nereye geliyorsan gel, seni orada bekliyor olacağız. Türk milleti seni geliyor sandığın anda gerisin geriye postalayacaktır. Kimin geldiğini, nasıl geldiğini, hangi güçle geldiğini 14 Mayıs 2023 tarihinde göreceğiz."

Bahçeli, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun yayından çıkmış ok gibi menziline doğru süratle ilerlediğini söyledi.

Hiçbir menfur zihniyetin gelecek umutlarını perdeleyemeyeceğini belirten Bahçeli, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur." dedi.

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu '13 Şubat’ta Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağız' derken, İP’in sözcüleri aynı görüş ve kanaatte değildir. İP, CHP'ye kazan kaldırmıştır. Bunların birbirlerinden daha haberleri yoktur. Açıkça görülüyor ki, altılı masa ortadan çatlamıştır. Her birisi sağa sola savrulmuştur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Cumhur İttifakı olarak seçimlere giden süreçte adaylarının belli, kararlarının net olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin canevi olduğunu belirten Bahçeli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Milliyetçi Hareket Partisinin ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu yasal ve anayasal gerekçeli hakikat asla değişmeyecektir. Alayı toplanıp karşımıza geçse de sözümüz söz, kararımız kesindir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde de çok yüksek bir oy oranıyla seçilmesi, göz alıcı temposuyla başarılı çalışmalarına aralıksız devam etmesi ortak gayemizdir.

Milliyetçi Hareket Partisinin milletvekili sayısıyla oy oranını çoklaştırmak, yıllardır layık olduğumuz hakkımızı milli iradenin onayıyla almak kaçınılmaz bir diğer hedefimizdir. Nihai olarak da Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çok güçlü bir temsil imkanına kavuşması arzumuz ve amacımızdır. Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için Cumhur İttifakı'nın TBMM'de nitelikli çoğunluğa ulaşması bir mecburiyet, parlak bir gelecek için de bir mükellefiyettir."

Programın sonunda MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin tarafından Bahçeli'ye Karacakılavuz dokuması hediye edildi.

Mitinge katılanlara karanfil atan Bahçeli, daha sonra meydandan ayrıldı.

(Bitti)

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