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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi

AA

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde, resmi ve özel eğitim kurumlarında, Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.


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