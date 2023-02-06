Tekirdağ'da LPG yüklü tanker yoldan çıktı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde LPG yüklü tanker yoldan çıktı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AC 1224 plakalı LPG yüklü tanker, Pınarça Mahallesi'nde kontrolden çıktıktan sonra sürücüsü tarafından yol kenarında durduruldu.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Tanker, kontrollü şekilde bulunduğu yerden götürüldü.

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