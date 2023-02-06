Tekirdağ'da "Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin Tedbirler" sempozyumu yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde "Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin Tedbirler" sempozyumu düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı'nda (UDEB) yapılan sempozyumdaki konuşmada, Türkiye'nin 2053 vizyonuyla dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alması için çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Haberleşme Yatırım Planı yapıldığını belirten Dursun, "30 yılda 198 milyar dolar yapılacak yatırımın 21,6 milyar doları denizcilik sektörüne ayrıldı. Ülke olarak bu yatırımla 180 milyar dolar gelirimize katkı sağlayacağız. Üretime etkisi 320 milyar dolar olacak. 30 yıl boyunca istihdama 5 milyon kişi katkıda bulunacak." diye konuştu.

Dursun, atılan tüm adımların geleceğe yönelik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Hedefimiz liman tesis sayımızı 217'den 255'e çıkarmak, Yeşil Liman uygulamalarını yaygınlaştırarak, limanlarımızda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamaktır. Otonom gemi seferlerini geliştirmek, altyapıları güçlendirilmiş ihtisas limanları oluşturmaktır. Limanların aktarma kapasitelerini geliştirerek, bölge ülkelerine hizmet verecek kısa mesafeli deniz taşıma altyapısını geliştirmektir."

Kanal İstanbul'un, stratejik bir hamle olduğunu, Türkiye'nin deniz yolu taşımacılığındaki rolünü güçlendireceğini anlatan Dursun, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi dünyada lider ekonomiler arasına yükseltecek, milletimizi hak ettiği yere taşıyacak dev projelerimizi devlet aklıyla planlıyor, inşa ediyor ve yalnızca Türkiye'mizin değil, dünyanın da hizmetine sunuyoruz. Deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve değişen iktisadi yönelimler, ülkemizin ulaştırma altyapısında artan ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan vizyon bir projedir. Proje, İstanbul Boğazı'nı hem tarihi hem kültürel anlamda koruyacak. Gemi trafiği azalması nedeniyle Boğaz trafiğini karşılıklı seferler sırasında daha sağlıklı, güvenli ve deniz emniyetiyle seyahat edilmesini sağlayacak. Bu beklemelerin durumu, geçici sürelerdeki sıkıntılar asgariye inecek."

Dursun, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da konuşmasında, deniz taşımacılığında sera gazı emisyonlarının azaltılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Sempozyuma, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi Suat Hayri Aka ve Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Kitack Lim ise çevrim içi mesaj gönderdi.













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