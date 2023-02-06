Tekirdağ'dan deprem bölgesine 26 ekip ve 35 araçlık arama kurtarma ekibi gönderildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'dan 26 ekip ve 35 araçtan oluşan arama kurtarma ekibi, depremden etkilenen kentlerdeki çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Tekirdağ'dan ekiplerin hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Ekiplerin daha sonra deprem bölgesine doğru yola çıktığı aktarılan açıklamada, "Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğünden yönetim ekibi ve teknik ekip 8 personel ile Şanlıurfa'ya, 2 arama kurtarma ekibi 10 personel ve 99 destek AFAD gönüllüsü Hatay'a görevlendirilmiştir. Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünden 4 UMKE ekibi 16 personel Osmaniye, Hatay ve Adıyaman'a görevlendirilmiştir. Ayrıca 6 ambulans ekibi 18 personel ile yine Osmaniye'ye görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 4 ekip 12 personel ve 1 itfaiye gönüllüsünün Hatay'a görevlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden 1 ekip 6 personel ile İstanbul'a görevlendirilmiştir. 4 araç ve 12 itfaiye erinden oluşan bir ekip Hatay'a görevlendirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığından 1 ekip 3 personel ve arama kurtarma köpeği Şanlıurfa'ya görevlendirilmiştir. Kızılayın 2 ikram aracı, Çerkezköy Arama Kurtarma Derneği 1 ekip 7 personel, Kaptan Demir Çelik A.Ş'den 1 ekip 5 personel, Umay Arama Kurtarma Derneği 2 ekip 14 personel, Arçelik Arama Kurtarma Ekibi 1 ekip 27 personel, CEKUT 1 ekip 12 personel ile 360 çadır, 4 bin 620 katlanır yatak, 2 bin 100 battaniye, 4 bin 145 yastık çarşaf seti deprem bölgelerine sevk edilmiştir. Vatandaşlarımız tarafından 240 ünite kan bağışı yapılmış ve 150 ünite kan stoklanmıştır."





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