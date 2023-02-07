GÜNCELLEME - Tekirdağ'da tahta palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tahta palet fabrikasında çıkan ve bitişiğindeki çiğ köfte imalathanesinin çatısına da sıçrayan yangın söndürüldü.

Marmaracık Mahallesi'nde faaliyet gösteren tahta palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Yangın, fabrikanın bitişiğindeki çiğ köfte imalathanesinin çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi, çiğ köfte imalathanesinin çatısında hasar oluştu.

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