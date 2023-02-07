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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

AA

Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Trakya'dan deprem bölgesine yapılan yardımlar sürüyor.

Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonundaki yardım kampanyasında kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri, Mimar Sinan Spor Salonu'na getirildi.

Edirne Belediyesinin de deprem bölgesine gönderilmek üzere başlattığı kampanya sürüyor.

Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarına vatandaşlar tarafından getirilen yardımlar, belediye personelince tasnif edilip paketlendi.

Edirne'de Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 3 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

Keşan ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar Keşan Lisesi Spor Salonu'na yardım malzemelerini getiriyor.

Bir çocuk yardım için oyuncağını getirdi ve 100 lira bağışta bulundu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Küçük bir evladımızın hem oyuncağını hem de harçlığını deprem bölgesine göndermek için bize göndermesine ne denilebilir ki. Bu duyarlılık bu yardımseverlik nasıl anlatılır ki. Kocaman yüreğinden öpüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da yardım ve desteklerin devam ettiğini belirtti.

Helvacıoğlu, Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) aracılığı ile bağış kampanyası başlattıklarını belirterek, "KİSEV üzerinden AFAD'ın hesaplarına gönderilmek üzere maddi bağışları kabul edeceğiz. Bugün birlik ve beraberlik zamanı." ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ

Tekirdağ ve ilçelerinde de vatandaşlar yardım için seferber oldu.

Kapaklı Belediyesinin başlattığı kampanya kapsamında vatandaşlar bebek bezi, battaniye, elektrikli ısıtıcı, temizlik ürünleri, kuru gıda ve birçok malzemeyi yardım noktalarına ulaştırdı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, deprem nedeniyle çok üzgün ve kederli olduklarını, deprem bölgelerine hızlı şekilde yardımların gönderileceğini kaydetti.

Çetin, Kapaklı Belediyesi Mobil İkram Aracı'nın da deprem bölgesine gönderdiklerini belirterek, "Deprem herkesi olduğu gibi bizleri de derinden üzdü. Şu an tüm Kapaklı tek yürek oldu. Kısa sürede çağrımıza on binlerce vatandaşımız cevap verdi. Destekler çığ gibi büyüyor. İnşallah kaymakamlığımız ile bu akşam bir tırı deprem bölgelerine göndereceğiz. Millet olarak el ele verip tüm yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu öğrencileri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım topladı.

Öğrencilerin desteğiyle toplanan 70 çift bot, mont, eldiven, atkı, bere, kazak, çorap gibi çeşitli eşyaları içeren yardım kolileri Marmaraereğlisi Kaymakamlığına teslim edildi.

Hayrabolu ilçesinde de yardım kampanyası sürüyor. Belediye Başkanı Osman İnan, sosyal medya hesabından, tüm vatandaşları yardım kampanyasına destek olmaya davet etti.

Kampanyaya destek olan vatandaşlar yardımlarını zabıta müdürlüğüne getiriyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde belediye, kamu kurum ve siyasi partilerce yardım kampanyaları başlatıldı.

Vatandaşlar kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemelerini belirlenen noktalara getirdi.

Toplanan yardımlar tırlar ile deprem bölgesine gönderiliyor. Kentten şu ana kadar deprem bölgesine 10 tır yardım malzemesi sevk edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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