Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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EDİRNE (AA) - Trakya'da, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek devam ediyor.

Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Mimar Sinan Spor Salonunda toplanan yardımlar, tasnif edilip paketlenerek tırlara yükleniyor.

Gönüllüler, yardım malzemelerini insan zinciri oluşturarak salonun içerisinden tıra aktarıyor.

Edirne Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasının merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında da yoğunluk yaşanıyor.

Dünden buyana paketlenerek hazırlanan yardım malzemeleri, tırlara yükleniyor.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, Edirne'de tüm kurumların deprem bölgesine yardım ulaştırmak için durmaksızın çalıştığını söyledi.

Arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin Edirne'den bölgeye gittiğini, ardından yardım kampanyası başlattıklarını belirten Gürkan, "Yaklaşık 24 saattir bu kampanya devam ediyor. Çalışanlarımızın dışında Edirne halkının hem yardım getirme hem yardımları tasnif etmede muhteşem bir katkısı var. Şu anda yaklaşık 4 tır malzememiz birikti. 2 tırımız yükleniyor. Bunları AFAD'ın koordinasyonunda ihtiyaç olan yerlere göndereceğiz. Allah depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet eylesin." diye konuştu.

Gürkan, yardımda bulunacak vatandaşlardan özellikle battaniye, ısıtıcı, bebek maması, bebek bezi, kuru gıda ve koruyucu kıyafetler getirmelerini istediklerini ifade etti.

Yüklenen tırlardan biri, deprem bölgesine uğurlandı.

- Kırklareli

Kırklareli'nde bulunan AFAD deposundan 4 tır çadır ve battaniye deprem bölgesine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 360 çadır ve 1700 battaniyenin tırlara yüklenerek bölgeye gönderildiği belirtildi.

Kırklareli'nde Valilik koordinesinde yardım kampanyaları da devam ediyor. Vatandaşlar kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemelerini belirlenen noktalara getirdi.

Toplanan yardımlar tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor. Kentten şu ana kadar deprem bölgesine 12 tır yardım malzemesi sevk edildi.

​​​​​​​- Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonundaki yardım kampanyasında kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri, İsmet İnönü Spor Salonu'na getirildi.

Vatandaşlarca getirilen yardımlar, görevli personel tarafından tasnif edilip paketlendi.

Muratlı Kaymakamlığınca ilçede başlatılan yardım kampanyasında vatandaşlar, yardım malzemelerini Muratlı Halk Eğitim Merkezi binasına getirdi.

Vatandaşlar gıda malzemesi, battaniye, yorgan, bebek bezi, kıyafet, ısıtıcı ve birçok barınma malzemelerini görevlilere teslim etti.

Çorlu ilçesinde de vatandaşlar battaniye, giysi ve gıda malzemelerini görevlilere teslim etti.

​​​​​​​Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu Belediyesince iki yardım tırı, Adana'ya gönderildi. Ayrıca Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi de deprem bölgesinde görevlendirildi.





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