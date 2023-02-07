Tekirdağ'dan giden AFAD ekipleri Hatay'da enkazdan 14 aylık bebeği kurtardı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ AFAD ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan 14 aylık bebeği kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da çalışmalarını sürdüren Tekirdağ AFAD ekipleri, yaklaşık 33 saat enkaz altında bulunan 14 aylık Arya Karaali'ye ulaştı.

Enkazdan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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