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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 45 kişilik ekibi deprem bölgesine gönderdi

AA

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 45 kişilik ekibi deprem bölgesine gönderdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), doktor ve öğrencilerden oluşan 45 kişilik ekibi, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine gönderdi.

AFAD gönüllüsü acil tıp hizmeti veren 3 araştırma görevlisi, 34 tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi (intörn) ve 8 ilk ve acil yardım programı öğrencisinden oluşan 45 kişilik ekip, tıp fakültesi önünde toplandı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, rektör yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Prof. Dr. Murat Taşan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin ve akademik personel ekibi uğurladı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesine gidecek personele özverileri dolayısıyla teşekkür etti, hayırlı yolculuklar diledi.

Her zaman desteğe hazır olduklarını ifade eden Şahin, "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak yaşanan deprem felaketinde tüm imkanlarımızla depremden etkilenen bölgelere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." dedi.

Yardım malzemelerinin de yüklenmesinin ardından ekip uğurlandı.

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