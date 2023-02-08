Tekirdağ TSO ve Çerkezköy TSO depremzedelere maddi yardım gönderecek

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), deprem bölgesine maddi yardımda bulunacak.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım kampanyaları başlatıldı.

Bu kapsamda olağanüstü toplanan TTSO, deprem bölgesine 1 milyon liraya kadar yardım gönderilmesi kararı aldı.



Açıklamada ifadelerine yer verilen TTSO Başkanı Cengiz Günay, Türkiye'nin, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadığını belirtti.

Tekirdağlıların tüm imkanları ile deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olabilmek için seferber olduğunu aktaran Günay, şunları kaydetti:



"Ülkemizi sarsan deprem felaketi sonrası meclisimiz tek gündem maddesi ile olağanüstü toplandı. Toplantıda, afet bölgesine 1 milyon liraya kadar yardım yapılması kararı oybirliği ile kabul edildi. Resmi kurumlarımızın yönlendirmesi ile ihtiyaç olan malzemeler temin edilerek, bölgeye yönlendiriliyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Öte yandan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası da tek gündem maddesiyle olağanüstü toplandı ve deprem bölgesine 1 milyon lira yardım etme kararı aldı.

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