Asyaport deprem bölgesine 5 bin konteynır gönderdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'daki Asyaport Liman AŞ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede barınma ihtiyacının karşılanmasına destek amacıyla 5 bin konteynır gönderdi.

Asyaport'tan yapılan açıklamada, deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması için kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığı belirtilerek, "Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği ve AFAD ile koordineli olarak konteyner kent kurulması amacıyla, Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'a 1250'şer olmak üzere toplamda 5 bin konteyner tahsis edilmiştir. MSC Grup olarak ülkemizin bu zor günlerini atlatması için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, Valilik ve AFAD'ın yönlendirmesiyle enkaz çalışmalarında kullanmak üzere bölgeye MSC tarafından bir de iş makinesi gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.