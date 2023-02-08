Aile ekonomisine katkı için tarlasında yetiştirdiği nohutları depremzedelere gönderdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 32 yaşındaki Gülşah Özkeçeci, aile ekonomisine katkı için tarlasında yetiştirdiği 200 kilogram nohudu, depremzedelere ulaştırmak üzere Türk Kızılayı ekiplerine teslim etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi yetkilileri ile irtibata geçen Gülşah Özkeçeci, tarlasında yetiştirdiği nohutları deprem bölgesine göndermek istediğini belirtti.



Talebinin olumlu bulunmasının ardından Özkeçeci, ata tohumundan yetiştirdiği nohutları evine gelen yetkililere teslim etti.

Özkeçeci, AA muhabirine, deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Deprem bölgesine yardım için elinden geleni yaptığını aktaran Özkeçeci, "Çiftçilik yapıyorum. Her sene binbir zahmetle nohut yetiştiriyorum. Deprem haberlerini gördükten sonra çok üzüldüm. Yardım çağrılarının ardından 'ne yapabilirim?' diye düşündüm. Bu sene satmadım ve bağışta bulundum." dedi.

Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen de Özkeçeci'nin yaptığı bağışın kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Nohutun, Kızılay'ın ikram aracında pişirilip yemek yapılacağını aktaran Çizen, "Ülkemizde yaşanan büyük felaketin ardından vatandaşlarımız yardımlarını bizlere ulaştırdı. Nakdi ve ayni yardımları yoğun şekilde alıyoruz. Vatandaşlarımıza bu duyarlılığından dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Kendi ürününü paylaşan bağışçımızın bizde ayrı bir yeri oldu. Bu bağış bizim oradaki ikram araçlarımızda mutfaklarımızda pişirilerek, vatandaşlarımıza ulaştırılacak." dedi.

Çizen, şuana kadar bir tır yardımı deprem bölgesine gönderdiklerini kaydetti.

Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi gönüllülerinden Sena Çağan da nohutları yarım kilo şeklinde poşetlediklerini ifade etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.