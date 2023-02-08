Ukrayna'dan arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle arama kurtarma faaliyeti için Ukrayna'dan 35 kişilik ekip Türkiye'ye geldi.

Ukraynalı ekibi taşıyan uçak yakıt ikmali için Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Arama kurtarma ekibi havalimanı yöneticileri tarafından karşılandı.Yemek ikramının yapıldığı ekibi taşıyan uçak yakıt ikmalinin ardından Adana'ya hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.