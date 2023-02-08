Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, 100 depremzede aileyi misafir edebileceklerini açıkladı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 100 aileyi kentte misafir etmeye hazır olduklarını söyledi.

Albayrak, belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı ilk günden itibaren büyük özveri ve fedakarlıkla bölgeye yardım göndermeye başladıklarını belirtti.

Depremin yaraları sarılana kadar desteğe devam edeceklerini vurgulayan Albayrak, "İlk etapta 3 kurtarma aracı ve 15 kişilik itfaiye ekibimizi gönderdik. Bugün bölgede 104 personelimiz, 39 aracımız var. Ekiplerimiz bölgede çalışıyor. Tekirdağ'da kriz masası kurduk. Devamlı deprem bölgesiyle görüşüyoruz. Yapılması gerekenlerle ilgili takipteyiz." dedi.

Albayrak, Valilik ve AFAD ile koordineli çalıştıklarını ifade etti.

Depremzedeleri Tekirdağ'da ağırlamakla ilgili karar aldıklarını anlatan Albayrak, "Bununla ilgili valimizle gerekli görüşmeleri yaptık. Depremden etkilenen 10 ilimizden, evlerine giremeyecek durumda olan yaklaşık 100 aileyi Tekirdağ'a getirmeyi düşünüyoruz. Otellerle görüşüp anlaştık. Aileleri buraya getirip duruma göre 3 veya 4 ay misafir etmek istiyoruz. Bütün gücümüzle onları rahatlatmayı istiyoruz." diye konuştu.

Albayrak, sahil dolgu alanında bulunan belediyenin kafesini yardım toplama noktasına dönüştürdüklerini, kan bağışı kampanyasına da devam ettiklerini kaydetti.



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