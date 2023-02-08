Kahramanmaraş'ta madenciler bir kadını 45 saat sonra enkazdan kurtardı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'dan giden madenciler, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 60 yaşındaki bir kadını 45 saat sonra enkazdan yaralı çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bölgeye giden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalışmalarını sürdüren Kiremitçiler Madenciliğe ait arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 45 saat enkaz altında kalan 60 yaşında bir kadına ulaştı.

Enkazdan çıkarılmasının ardından battaniyeye sarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.





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