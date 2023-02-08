Tekirdağ'da sosyal medya hesabından depremzedeleri kandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya hesabından "depremzedeleri kandırdığı" iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sosyal medya platformunda depremzedeleri telefonla arayarak kandırdığı ve dalga geçtiği iddiasıyla ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan S.A. (16), polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" ile "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun"a muhalefet ettiği gerekçesiyle tutuklandı.



Polis ekipleri, yürüttükleri sanal devriye kapsamında, bazı kişilerin bir sosyal medya platformunda, depremzedeleri telefonla arayarak dalga geçtikleri konuşmaları paylaştıklarını tespit etmişti.



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