Tekirdağ ve Kırklareli'nde yardım malzemelerinin üzerine konulan notlar duygulandırdı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve Kırklareli'nde depremzedeler için toplanan bazı yardım malzemelerinin üzerinde bulunan notlar duygulandırdı.

Tekirdağ Valiliği ve AFAD öncülüğünde depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında, İsmet İnönü Spor Salonu'na getirilen yardım malzemeleri toplanıyor.

Ekipler, ayrıştırdıkları malzemeleri paketleyerek tırlara yüklüyor.

Malzemeleri ayrıştıran ekipler, bağışlanan eşyalar arasından bir kutuda bot, 50 lira ve üzerine bırakılmış not ile karşılaştı.

"Merhaba arkadaşlar duydum ki bazı yerlerde deprem olmuş. Hepinize geçmiş olsun. Ben bu notu size yazdım. Naz Ceylan" yazılı not, görenleri duygulandırdı.

Kırklareli'nde de bir aile, 2,5 yaşındaki çocukları Hafsa Mina adına kumbarada biriktirdiği bir miktar parayı deprem bölgesine ulaştırılması için Gençlik Merkezi'ndeki yetkililere teslim etti.

Paraların bulunduğu poşetin içerisinde, "Ben Hafsa Mina 2,5 yaşındayım. Henüz yaşadığınız duyguları anlayamasam da kumbaramdaki paralarla kardeşlerime destek olmak istiyorum." yazılı not bulundu.

Lüleburgaz Belediyesince depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında, Yıldızlar Kadın Akademisi'nde vatandaşlardan gelen yardımlar toplandı.

Ekipler, ayrıştırdıkları yardımları paketleyerek tırlara yükledi.

Yardımları ayrıştıran ekipler, bağışlanan oyuncaklar arasında oyuncak ayıya rastladı.

Şeffaf poşet ile ambalajlanan oyuncağın üzerine yapıştırılmış 200 lira ve "Milletimize çok geçmiş olsun. Kumbaramdaki tüm paramı ve ayıcığımı gönderiyorum. İnşallah enkaz altından herkes sağ kurtarılır. Allah yardımcınız olsun. İpek." yazılı not çıktı.









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