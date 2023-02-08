Tekirdağ'dan 74 sağlık personeli deprem bölgesine hareket etti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünden 74 kişilik ekip, çalışmalara katılmak üzere deprem bölgesine gönderildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan doktor, uzman doktor ve sağlık personelinden oluşan 74 kişilik ekip, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'a doğru yola çıktı.

Ekip, afetzedelerin tedavileri için de görev üstlenecek.



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