Tekirdağ Valiliğinden "deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valiliğinden, deprem konusunda halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Tekirdağ'da deprem olacağı, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nin "enkaz hastanesi" olarak seçildiği yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.



Vatandaşların sadece resmi makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Depremin ne zaman oluşabileceği bilinemeyeceği gibi Valiliğimizden bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca şehir hastanesinin deprem bölgesinden gelen hastalara hizmet vermek için belirlendiğine dair bir bilgi şu ana kadar Valiliğimize ve kurumlarımıza ulaşmamıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için resmi kurumlara ait web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmelerinin ve kaynağı belirsiz, asılsız haberlere itibar etmemelerinin daha doğru olacağı muhakkaktır."









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